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Kanala düşen otomobil takla attı: 7 yaralı

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 05.08.2024 18:02
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Kanala düşen otomobil takla attı: 7 yaralı

Kütahya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, su kanalına düşerek takla attı. Ters dönen otomobildeki 2’si çocuk 7 kişi yaralandı.

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