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Kavuran sıcakta dondurucu kışa hazırlık

İHA
Giriş: 05.08.2024 12:45
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Kavuran sıcakta dondurucu kışa hazırlık

Sivas'ta çiftçiler kavurucu sıcaklarda dondurucu kış ayları için hazırlık yapmaya başladı.

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