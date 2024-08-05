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Doğal klimalı Hebüllü Yaylası Tokatlıların sıcağa karşı sığınağı oldu

İHA
Giriş: 05.08.2024 12:48 Güncelleme: 05.08.2024 12:52
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Doğal klimalı Hebüllü Yaylası Tokatlıların sıcağa karşı sığınağı oldu

Tokat merkezde etkili olan Eyyamı bahur sıcakları nedeniyle bunalan vatandaşlar doğal klima etkisi görülen yaylalarda serinliyor.

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