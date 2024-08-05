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500 pehlivan Beyağaç’ta er meydanına çıktı

İHA
Giriş: 05.08.2024 16:31 Güncelleme: 05.08.2024 16:39
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500 pehlivan Beyağaç’ta er meydanına çıktı

Denizli’nin Beyağaç ilçesinde düzenlenen 13. Hüseyin Çokal Yağlı Güreşleri kıyasıya bir rekabete sahne oldu. 500’e yakın pehlivan boy gösterdiği er meydanında başpehlivanlığın kazananı Ali Gürbüz oldu.

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