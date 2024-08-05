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İzmir açıklarında düzensiz göçmen operasyonu!

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 05.08.2024 22:28
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İzmir açıklarında düzensiz göçmen operasyonu!

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, sahil güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içerisinde bulunan 25 düzensiz göçmen kurtarıldı, Çeşme ilçesi açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı.

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