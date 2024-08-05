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Bilecik'te araçlar birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

ahaber.com.tr AA
Giriş: 05.08.2024 22:09 Güncelleme: 05.08.2024 22:34
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Bilecik’te araçlar birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Bilecik’te, bir otomobil karşıdan gelen diğer bir otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı. Polis ekipleri de feci kazayla ilgili inceleme başlattı.

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