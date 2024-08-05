İstanbul'a sağanak yağış geliyor! Meteoroloji haritalarına yansıdı! Saat verildi...
Yurt genelinde sıcak havalar etkisi göstermeye devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin haritalarında başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilin sağanak yağışa teslim olacağı görüldü. Diğer yandan yapılan açıklamada sıcaklıklarda büyük bir değişimin olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin haritalarında yurt genlinde başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı görüldü.
O İLLERİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ VURACAK
Yapılan değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Amasya'nın kuzeyi, Artvin, Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, genellikle mevsim normalleri civarında, güney, iç ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 36
AKOM'DAN UYARI
Diğer yandan AKOM tarafından yapılan açıklamada İstanbul'da öğle saatlerinde yerel sağanak yağışların etkili olacağı kaydedildi.
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