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AFAD duyurdu! Kahramanmaraş'ta deprem

ahaber.com.tr
Giriş: 05.08.2024 19:14 Güncelleme: 05.08.2024 19:49
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AFAD duyurdu! Kahramanmaraş’ta deprem

Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verdiği bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte detaylar...

Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş Nurhak ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kahramanmaraş'ta deprem! Kahramanmaraş'ta deprem!

SARSINTI 11.86 KM DERİNİLİĞİNDE
Saat 19.04'te meydana gelen sarsıntının derinliği 11,86 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD açıkladıAFAD açıkladı

Büyüklük:3.8 (Ml)

Yer:Nurhak (Kahramanmaraş)

Tarih:2024-08-05

Saat:19:04:23 TSİ

Enlem:38.00472 N

Boylam:37.57917 E

Derinlik:11.86 km

Kahramanmaraş'ta deprem! Kahramanmaraş'ta deprem!


AFAD VERİLERİNE GÖRE SON DEPREMLER ŞÖYLE:

2024-08-05 19:04:23 38.00472 37.57917 11.86 ML 3.8 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-08-05 18:04:55 40.36917 27.55583 11.83 ML 1.8 Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [10.92 km] Gönen (Balıkesir)
2024-08-05 17:58:19 38.22333 37.87694 7.97 ML 0.9 Doğanşehir (Malatya)
2024-08-05 17:37:04 38.27222 37.80083 8.7 ML 3.0 Akçadağ (Malatya)
2024-08-05 17:25:45 38.19778 36.60139 7.0 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-08-05 16:32:25 38.31361 38.3525 9.4 ML 2.0 Battalgazi (Malatya)
2024-08-05 16:26:57 39.44389 25.9825 23.9 ML 2.3 Ege Denizi - [08.19 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-08-05 15:58:18 39.69111 26.39222 8.9 ML 2.0 Ezine (Çanakkale)
2024-08-05 14:17:13 40.74583 42.82194 7.0 ML 1.4 Göle (Ardahan)
2024-08-05 14:11:59 40.87194 42.97583 6.48 ML 1.9 Susuz (Kars)
2024-08-05 14:05:11 38.8475 26.90778 7.0 ML 1.3 Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [07.15 km] Aliağa (İzmir)
2024-08-05 13:24:02 38.21694 38.79611 7.0 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2024-08-05 13:18:34 40.79167 27.47389 7.01 ML 1.4 Marmara Denizi - [07.44 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
2024-08-05 13:10:32 37.51528 37.24194 7.0 ML 1.3 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-08-05 12:56:34 39.63694 29.47444 19.9 ML 1.4 Tavşanlı (Kütahya)
2024-08-05 12:50:49 39.69722 29.52417 27.4 ML 1.5 Domaniç (Kütahya)
2024-08-05 12:19:43 39.41306 39.08389 14.6 ML 1.8 Ovacık (Tunceli)
2024-08-05 12:06:53 38.04056 37.54639 10.9 ML 2.2 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-08-05 10:56:01 38.10944 32.72639 6.94 ML 1.4 Selçuklu (Konya)
2024-08-05 10:52:50 38.03417 37.48139 7.25 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-08-05 10:49:13 38.49611 31.81722 7.0 ML 0.5 Tuzlukçu (Konya)
2024-08-05 10:42:08 41.22167 41.60611 7.0 ML 0.9 Murgul (Artvin)
2024-08-05 10:15:45 38.93 39.76222 7.01 ML 2.4 Mazgirt (Tunceli)
2024-08-05 10:10:19 37.99389 37.67389 7.0 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)
2024-08-05 09:58:19 38.51806 39.64556 7.0 ML 1.2 Maden (Elazığ)

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