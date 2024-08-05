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Çocukların kibritle oyunu yangına sebep oldu: 990 balya saman kül oldu

Giriş: 05.08.2024 13:00
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Çocukların kibritle oyunu yangına sebep oldu: 990 balya saman kül oldu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çocukların kibritle oynaması neticesinde çıktığı öne sürülen yangında 990 balya saman kül oldu.

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