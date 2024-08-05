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Bursa’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

İHA
Giriş: 05.08.2024 09:11 Güncelleme: 05.08.2024 09:11
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Bursa’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

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