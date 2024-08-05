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D-100’de feci kaza: 2’si çocuk 5 kişi yaralandı

İHA
Giriş: 05.08.2024 09:13
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D-100’de feci kaza: 2’si çocuk 5 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işçi servisinin otomobil ile çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

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