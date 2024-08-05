05 Ağustos 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Avcılar'da motosikletli şov kazayla bitti; o anlar kamerada

DHA
Giriş: 05.08.2024 16:13
ABONE OL
Avcılar’da motosikletli şov kazayla bitti; o anlar kamerada

Avcılar D-100 Karayolu'nda uzun süre motosikletle tek tekerlek üzerinde ilerleyen sürücü kaza yaptı. Sürücünün motosikletten düşerek metrelerce sürüklendiği anlar, başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör