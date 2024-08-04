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Ürgüp'te arazi yangını

İHA
Giriş: 04.08.2024 14:45 Güncelleme: 04.08.2024 14:45
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Ürgüp’te arazi yangını

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde çamlık alanda başlayan yangını söndürmek için yoğun çalışma başlatıldı.

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