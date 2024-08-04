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SADAT'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi vefat etti

Giriş: 04.08.2024 14:33 Güncelleme: 04.08.2024 14:34
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SADAT’ın kurucusu Adnan Tanrıverdi vefat etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, 17 Ağustos 2016'da danışmanlık görevine getirilen eski başdanışmanı ve Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş (SADAT) Kurucusu emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi hayatını kaybetti.

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