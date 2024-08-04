04 Ağustos 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Rize sadece çayı ile değil petrolü ile de anılacak

İHA
Giriş: 04.08.2024 14:48 Güncelleme: 04.08.2024 14:52
ABONE OL
Rize sadece çayı ile değil petrolü ile de anılacak

Gümüşhane Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nafız Maden, Çayeli ilçesinde petrol çıkartıldığında Rize'nin artık sadece çay ile değil petrolle de anılacağını ifade etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör