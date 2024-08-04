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Uludağ'ın güney yamaçlarındaki yayla misafirlerine unutulmaz deneyimler yaşatıyor

İHA
Giriş: 04.08.2024 14:11 Güncelleme: 04.08.2024 14:13
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Uludağ’ın güney yamaçlarındaki yayla misafirlerine unutulmaz deneyimler yaşatıyor

Sıcak havalardan bunalan vatandaşlar, serinlemek için Bursa'nın Keles ilçesindeki Kocayayla'yı tercih ediyor.

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