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Mevsimlik işçilerin sıcak altında ekmek mücadelesi

İHA
Giriş: 04.08.2024 14:08 Güncelleme: 04.08.2024 14:08
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Mevsimlik işçilerin sıcak altında ekmek mücadelesi

Elazığ'da hasadın devam ettiği 3 bin dönüm domates tarlasında mevsimlik tarım işçileri, kavurucu sıcak altında ekmek mücadelesi veriyor.

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