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Kaplumbağayı çöpe attılar: İşçilerin dikkati sayesinde kurtuldu

İHA
Giriş: 04.08.2024 14:19 Güncelleme: 04.08.2024 14:19
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Kaplumbağayı çöpe attılar: İşçilerin dikkati sayesinde kurtuldu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde çöp konteynerine atılan kaplumbağa temizlik işçileri tarafından kurtarılarak doğal yaşam ortamına bırakıldı.

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