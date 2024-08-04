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TIR'ın dorsesindeki pamuk balyaları yola savruldu

ahaber.com.tr
Giriş: 04.08.2024 09:58
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TIR’ın dorsesindeki pamuk balyaları yola savruldu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tırın dorsesindeki pamuk balyaları yola savruldu. Kapanan yol, balyaların kaldırılması ile açıldı.

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