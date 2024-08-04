04 Ağustos 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı'nda arıza: Seferler durduruldu...

ahaber.com.tr
Giriş: 04.08.2024 09:45 Güncelleme: 04.08.2024 09:45
ABONE OL
Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı’nda arıza: Seferler durduruldu...

İstanbul'da Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler durduruldu. Konuya ilişkin Metro İstanbul'dan açıklama yapıldı. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör