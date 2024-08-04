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Limonda hasat başladı bahçede kilosu 10 lira

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 04.08.2024 10:19
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Limonda hasat başladı bahçede kilosu 10 lira

Türkiye'de üretilen limonun önemli bir kısmını karşılayan Adana'da, hasat erken başladı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Bu yıl havaların çok sıcak ve nemli gitmesinden dolayı hasat erken başladı. Eski yatak limonun şu anda halde kilogram fiyatı 50-55 lira ama bu mayer cinsi limon bahçede 10-13, halde 20-25 lira arasında" dedi.

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