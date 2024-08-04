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Sivas'ta devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 04.08.2024 11:26
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Sivas’ta devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı

Sivas'ın Kangal ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

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