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Park halinde olan kamyonet alev topuna döndü

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 04.08.2024 11:29
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Park halinde olan kamyonet alev topuna döndü

Isparta'da cadde üzerinde park halinde olan kamyonet çıkan yangında alev topuna dönüştü. Sokakta paniğe sebep olan yangında vatandaşlar yanan aracın yakınındaki otomobillerini uzaklaştırmaya çalıştı.

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