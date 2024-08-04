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Polisi görünce araçtan atlayan şahıs hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 04.08.2024 11:24
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Polisi görünce araçtan atlayan şahıs hayatını kaybetti

Nevşehir'de polis kontrol noktasını gördükten sonra araçtan atlayarak kaçmaya çalışan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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