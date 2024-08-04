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Silahlı saldırıya uğradı, ağır yaralı olarak emniyete sığındı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 04.08.2024 09:01
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Silahlı saldırıya uğradı, ağır yaralı olarak emniyete sığındı

Kırıkkale'de husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu şahıs, sırtından vurularak ağır yaralandı. Olay sonrası can havliyle otomobiliyle kaçarak emniyete sığındı.

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