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Karacabey sahilinde "Perseid meteor yağmuru" izlendi

AA ahaber.com.tr
Giriş: 04.08.2024 09:04
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Karacabey sahilinde Perseid meteor yağmuru izlendi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde binlerce kişi "Perseid meteor yağmuru"nu gözlemledi.

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