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Samsun'da uyuşturucu operasyonu! Ev değil resmen madde deposu: 8 gözaltı var

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 04.08.2024 22:40
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Samsun’da uyuşturucu operasyonu! Ev değil resmen madde deposu: 8 gözaltı var

Samsun'da polis uyuşturucu operasyonu için düğmeye bastı. Ekipler tarafından 8 kişinin evinde, aracında ve üzerlerinde aramalarda çok sayıda uyuşturucu çeşidi ele geçirildi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

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