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Kaçak göçe geçit yok! 18'i çocuk 43 kaçak göçmen yakalandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 04.08.2024 20:45
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Kaçak göçe geçit yok! 18’i çocuk 43 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde kaçak göçmen ihbarı alan ekipler düğmeye bastı. Ayvacık açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bottaki 18’i çocuk 43 kaçak göçmen yakalanırken, kaçak göçmenler Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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