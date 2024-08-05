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Minibüs dehşet saçtı! 3 yaralı çok sayıda koyun telef

ahaber.com.tr AA
Giriş: 05.08.2024 00:40 Güncelleme: 05.08.2024 00:40
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Minibüs dehşet saçtı! 3 yaralı çok sayıda koyun telef

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bir minibüs hayvan sürüsüne çarptı. Feci kazada 3 kişi yaralanırken 55 koyun telef oldu.Yaralılar Diyadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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