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Uçurumdan yuvarlanan off-road tutkunu 2 kişi, yaralı olarak helikopterle kurtarıldı

İHA
Giriş: 04.08.2024 15:01
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Uçurumdan yuvarlanan off-road tutkunu 2 kişi, yaralı olarak helikopterle kurtarıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, off-road aracıyla uçurumdan yuvarlanan sürücü ve yanındaki, helikopterle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

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