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Konya'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 04.08.2024 11:22
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Konya’da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

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