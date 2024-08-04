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Otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

İHA
Giriş: 04.08.2024 12:41 Güncelleme: 04.08.2024 12:41
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Otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

Zonguldak'ta motosiklet ile otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

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