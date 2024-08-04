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Kırmızı ışık ihlalinde 3 araç çarpıştı: 2 yaralı

İHA
Giriş: 04.08.2024 12:39 Güncelleme: 04.08.2024 12:39
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Kırmızı ışık ihlalinde 3 araç çarpıştı: 2 yaralı

Düzce’de kırmızı ışıkta geçen otomobil, 2 araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

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