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Gül buketi, yerini led ışıklı buketlere bıraktı

İHA
Giriş: 04.08.2024 12:58 Güncelleme: 04.08.2024 12:58
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Gül buketi, yerini led ışıklı buketlere bıraktı

Gelenekselleşen çiçek buketlerinin yerini artık led ışıklı kelebek buketler aldı. Kelebek buketlere olan ilgi arttı.

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