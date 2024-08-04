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Örtü yangınını ayağı ile söndürmeye çalıştı

İHA
Giriş: 04.08.2024 18:44
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Örtü yangınını ayağı ile söndürmeye çalıştı

Tokat'ta ormanlık alanda başlayan örtü yangınını bir kişi, itfaiye ekipleri gelene kadar ayağı ile söndürmeye çalıştı.

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