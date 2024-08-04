04 Ağustos 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Çorum’da anız yangını

İHA
Giriş: 04.08.2024 18:49
ABONE OL
Çorum’da anız yangını

Çorum’un Alaca ilçesinde çıkan anız yangını güçlükle kontrol altına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör