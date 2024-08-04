04 Ağustos 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Kaza yapan otomobil alev topuna döndü

İHA
Giriş: 04.08.2024 18:42 Güncelleme: 04.08.2024 18:42
ABONE OL
Kaza yapan otomobil alev topuna döndü

Manisa'nın Akhisar Gördes karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu otomobillerden biri alev topuna döndü. Kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör