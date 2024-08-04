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300 dönüm arazideki kavunu hayrına bırakmıştı, toplanmayan binlerce kavun hayvanlara yem oldu

İHA
Giriş: 04.08.2024 12:37 Güncelleme: 04.08.2024 12:37
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300 dönüm arazideki kavunu hayrına bırakmıştı, toplanmayan binlerce kavun hayvanlara yem oldu

Hatay'ın Antakya ilçesinde 300 dönümlük kavun tarlasının bir kısmını hasat eden çiftçi, kalan kısmını depremzede vatandaşlara hayrına bırakmasına rağmen kavun tarlada kaldı. Tarlada kalan kavunlar, vatandaşlar tarafından toplanmayınca hayvanlara yem oldu.

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