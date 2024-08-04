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Bolu'da arka arkaya deprem

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 04.08.2024 08:59
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Bolu’da arka arkaya deprem

Bolu'da 3 dakika arayla 3.9 ve 3.1 şiddetinde iki deprem meydana geldi.

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