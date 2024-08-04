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Kazada parçalanan araçtan yara almadan kurtuldu

İHA
Giriş: 04.08.2024 18:40
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Kazada parçalanan araçtan yara almadan kurtuldu

Samsun'da yoldan çıkarak ağaç direğe çarpıp parçalanan otomobilin sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.

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