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Tatil beldesinde dehşete düşüren kız kavgası

İHA
Giriş: 04.08.2024 18:38 Güncelleme: 04.08.2024 18:39
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Tatil beldesinde dehşete düşüren kız kavgası

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşanan akran zorbalığı ve genç kızların içine düştüğü durum görenleri şaşırttı. Henüz 14-15 yaşlarında olan 6 kız yanlarına çağırdıkları 2 kızı evire çevire dövdü. Yanlarında yetişkin bir erkek olmasına rağmen ağza alınmayacak küfürlerle zorbalık yapan kızlar, uyguladıkları şiddeti kayda aldılar. Polis tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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