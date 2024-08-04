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Kapadokya'da vadide kaybolup mahsur kalan 5 turist kurtarıldı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 04.08.2024 09:05
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Kapadokya’da vadide kaybolup mahsur kalan 5 turist kurtarıldı

Nevşehir'in Kapadokya ilçesinde, vadide yürüyüşe çıkıp, yollarını kaybeden ve 2.5 saat vadide mahsur kalan 5 turisti ekipler kurtardı.

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