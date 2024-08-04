04 Ağustos 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Kafasını boruya sıkıştıran kediyi itfaiye kurtardı

İHA
Giriş: 04.08.2024 17:44 Güncelleme: 04.08.2024 17:44
ABONE OL
Kafasını boruya sıkıştıran kediyi itfaiye kurtardı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde kafasını plastik boruya sıkıştıran kedi itfaiye tarafından kurtarıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör