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Beyoğlu'nda motosikletle gelip büfeye kurşun yağdırdılar

İHA
Giriş: 04.08.2024 17:41 Güncelleme: 04.08.2024 17:42
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Beyoğlu’nda motosikletle gelip büfeye kurşun yağdırdılar

Beyoğlu'nda bir büfeye motosikletle gelen kasklı saldırganlar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anları kameralara anbean yansırken, o esnada olay yerinde bulunan 3 kişi yaralandı.

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