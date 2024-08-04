Ambulanslar birbirine girdi! Sağlık görevlileri de dahil çok sayıda yaralı var
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaza yerinden dönen ambulans kamyonetle çarpıştı. Korku dolu anların yaşandığı kazada bir diğer ambulans da kaza yapan ambulansa çarparak durabildi. Zincirleme kazada 6'sı sağlık personeli olmak üzere 7 kişi yaralanırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çiftlik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 2 ambulans sabah saatlerinde Kıran Mahallesinde yaşanan 2 kişinin yaralandığı kaza yerinden İnegöl'e dönüş yapmak için yola çıktılar.
2 AMBULANS BİR KAMYONET BİRBİRİNE GİRDİ
Sürücü Coşkun Ç.(42) yönetimindeki 16 AAS 627 plakalı ambulans, karşı yönden gelen sürücü Ömer İ.(20) yönetimindeki 16 ANP 12 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.
Aynı yöne gelen diğer sürücü Celal B.(30) yönetimindeki 16 YL 418 ambulans da kaza yapan ambulansa arkadan çarparak durabildi.
6'SI SAĞLIK GÖREVLİSİ 7 YARALI
Kaza sonucu 2'si ambulans 3 aracın sürücüleri ile ambulanslarda görevli sağlık görevlileri Hümeyra U.(33), Osman N.(63), Büşra Ö.(25) ve Nurgül Ç.(37) yaralandılar.
Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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