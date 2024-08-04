Ambulanslar birbirine girdi! Sağlık görevlileri de dahil çok sayıda yaralı var

2 ambulansın kamyonet ile çarpışması sonucu 6'sı sağlık görevlisi 7 kişi yaralandı.

6'SI SAĞLIK GÖREVLİSİ 7 YARALI

Kaza sonucu 2'si ambulans 3 aracın sürücüleri ile ambulanslarda görevli sağlık görevlileri Hümeyra U.(33), Osman N.(63), Büşra Ö.(25) ve Nurgül Ç.(37) yaralandılar.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.