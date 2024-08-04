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Adana'da limonun fiyatını düşürecek hasat başladı

İHA
Giriş: 04.08.2024 13:00 Güncelleme: 04.08.2024 13:00
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Adana’da limonun fiyatını düşürecek hasat başladı

Adana'da hasadı başlayan mayer cinsi limonun bahçede kilogram fiyatı 10-13 liradan satılırken halde 20-25 liradan alıcı buluyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Şu an alıcılar ve satıcılar memnun. Hasat, havaların sıcak olmasından dolayı erken başladı” dedi.

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