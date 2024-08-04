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Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

AA ahaber.com.tr
Giriş: 04.08.2024 08:04 Güncelleme: 04.08.2024 08:37
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Erzincan’da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberi...Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

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