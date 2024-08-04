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2 milyondan fazla araca denetim! Bakan Yerlikaya duyurdu...

Giriş: 04.08.2024 08:44
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2 milyondan fazla araca denetim! Bakan Yerlikaya duyurdu...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 25 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında,2 milyon 526 bin 729 araç denetlendiğini, 434 bin 129 araca/sürücüye işlem yapıldığını duyurdu.

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