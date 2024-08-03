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Ankara'da dehşet! Tartıştığı ağabeyini silahla vurarak öldürdü

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 03.08.2024 23:59
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Ankara’da dehşet! Tartıştığı ağabeyini silahla vurarak öldürdü

Dehşet veren olay, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, 19 yaşındaki genç, tartıştığı ağabeyini silahla vurarak öldürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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