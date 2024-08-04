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Bursa’da 3. kattan düşen 1 yaşındaki bebek ağır yaralandı

İHA
Giriş: 04.08.2024 16:07
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Bursa’da 3. kattan düşen 1 yaşındaki bebek ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3. katın balkonundan düşen 1 yaşındaki bebek ağır yaralandı.

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